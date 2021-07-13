Fatih Terim'den Yunanistan'ın Galatasaray'a yönelik tutumuna dair açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunanistan'ın kulübe yönelik tutumu sonrası yaşananlara ilişkin "Dostluk maçları dostlarladır. Yapılan davranış, dostça bir davranış değil. Dönme kararımızın daha doğru olduğunu düşündük" açıklamasında bulundu.