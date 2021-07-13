Yunan Bakan Yardımcısı Chardalias: Galatasaray kafilesi ülkeye benim talimatımla alınmadı

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias, Galatasaray kafilesinin ülkeye kendi talimatıyla alınmadığını söyledi.

Galatasaray'ın Yunanistan'daki sağlık protokolüne uymadığını iddia eden Chardalias, Yunanistan mevzuatına göre Galatasaray kafilesinin hızlı teste girmesi gerektiğini ancak kabul etmediğini anlattı.

Türk tarafından ret cevabı gelmesi üzerine talimat vererek kafilenin ülkeye girişini engellediğini belirten Chardalias, Yunanistan'da toplum sağlığıyla ilgili konularda esneklik bulunmadığını kaydetti.

Chardalias, Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Yunanistan'da hem vatandaşların hem de ziyaretçilerin insan haklarına saygı gösterildiğini söyledi.