Lucas Castro, Adana Demirspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezonu Fatih Karagümrük'de tamamlayan Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız son olarak Karagümrükspor forması giymiş 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Cagliari ve Catania gibi kulüpler bulunan Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrükspor’da 16 karşılaşmada forma giydi."

Takımımız son olarak Karagümrükspor forması giymiş 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Cagliari ve Catania gibi kulüpler bulunan Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrükspor’da 16 karşılaşmada forma giydi. pic.twitter.com/K5yLhCCaAG — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 13, 2021

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Adana Demirspor'un 7. transferi

Adana Demirspor transferde şimdiye dek Ferhat Kaplan, Tayfun Aydoğan, Jonas Svensson, Lucas Castro, Younes Belhanda, Britt Assombalonga ve Mario Balotelli olmak üzere 7 ismi kadrosuna kattı.