Kanada, 1984’ten bu yana en büyük olimpiyat takımını Tokyo'ya gönderiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve 23 Temmuz’da başlayacak olan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na günler kaldı.
Kanada, 1984 Los Angeles Yaz Oyunların'dan bu yana, 371 sporcudan oluşan ülkenin en büyük olimpiyat takımını Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na göndereceğini açıkladı.
COC Baş Spor Sorumlusu Eric Myles yaptığı açıklamada, "35 yılı aşkın bir süredir Yaz Olimpiyatları'nda en büyük Kanada takımına sahip olmamız, Kanadalı sporcuların ve spor camiasının odaklanması ve dayanıklılığı hakkında çok şey söylüyor" dedi.
Kanada, 22 madalya kazandığı 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndan bu yana en büyük başarısını Rio Olimpiyatları'nda 4 altın, 3 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak göstermişti.
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