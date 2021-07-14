Galatasaray yeni formaları tanıttı, 399 TL'den satışa çıkardı

Galatasaray, yeni sezon formalarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp iç ve dış saha formalarının yer aldığı paylaşımda, "Doğa dostu formalar Galatasaray’ın 'İlk ve Tek' hikayesi ile buluştu" ifadelerini kullandı.

İç saha formasının hikayesinden söz eden sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Avrupa’da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta" denildi.

Galatasaray'ın yeni sezon iç ve dış saha formaları 399.90 TL'den satışa çıkarıldı.