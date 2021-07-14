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    Vitor Pereira: Fenerbahçe hocası hedefin şampiyonluk olduğunu bilir

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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir. İkincilik ya da üçüncülüğe gelemez. Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız" dedi.

    Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya geldi.  

    Çalıştığı her takımda oyunu domine eden bir ekip oluşturmaya çalıştığını ve burada da hücum futboluyla şampiyon olmak istediğini söyleyen Portekizli teknik adam, "Sahadaki oyuncularımın savaşmasını isterim. Kuvvetli bir takım ancak bu şekil olur" dedi.

    'Oyunu domine eden takım kurmaya çalışırım'

    Pereira, topa sahip olan ve gol atan bir takım oluşturmayı kendisinin karakteristik özelliği olarak tanımlayarak, "Her zaman çalıştığım bütün takımlarda ofansif, topa sahip olan, oyunu domine eden takım kurmaya çalışırım. Oyunu domine eden, çok fazla gol atan ama aynı zamanda da iyi savunma yapan takımlar kurmaya çalışırım. Rakibin üretmeye çalıştığı şartları engellemeye çalışan bir takım oluştururum. Sahadaki oyuncularımın savaşmasını isterim. Kuvvetli bir takım ancak bu şekil olur. O dönem öyle bir takım vardı ama Beşiktaş şampiyon oldu. Biz de çok kuvvetliydik ama onlar süreci daha iyi yürüttü. Sezon boyunca, kıyasıya yarış sırasında yaşananları da zaten hepimiz biliyoruz. Bu sefer ondan daha güçlü bir takım kurmaya çalışacağız. Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir. İkincilik ya da üçüncülüğe gelemez. Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız" diye konuştu.

    'Benim için burada olmak büyük zevk'

    Tecrübeli teknik adam, yeniden Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluğu şöyle dile getirdi:

    "Türkiye'yi çok özlemişim. Bu ülkeyi, insanlarını ve ligi çok seviyorum. Benim için burada olmak büyük zevk. Kampımız çok önemli, hem oyuncuları tanımak hem istediğimiz futbolu anlatmak hem de kaliteyi görmek açısından çok önemli. İçinde bulunduğumuz zaman, fikirleri oyuncularımıza anlatmak için çok önemli bir dönem."

    'Daha önce burada çalışmış olmak benim için avantaj'

    Pereira, bir önceki döneminin üzerinden 5 yıl geçtiğini ve hem o dönemden hem de sonrasında önemli tecrübeler edindiğini vurgulayarak, "Daha önce burada çalışmış olmak benim için avantaj. Buradaki mantaliteyi tanımak çok iyi diye düşünüyorum. Taraftarın kültürünü bir önceki tecrübemden dolayı biliyorum. Türk oyuncular duygusal oluyor, bu yüzden denge çok önemli. Disiplin ve organizasyon olması gerekiyor ama arkadaşlık ve sevgi de olmalı. Bir baba gibi yaklaşmanız, ihtiyaçları olduğunda yardım etmeniz gerekiyor. Taktik olarak da düşüncelerinizi sahaya yansıtmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde şampiyonluk için savaşan bir takım kurabiliriz. Bu sene tek hedefimiz bunu yapmak. Topuk Yaylası kampımızı da aile olmanın, takım olmanın ilk adımlarını, güçlü alt yapısını oluşturmuş şekilde tamamlıyoruz" dedi.

    'Buraya gelmek çok kolay bir karar oldu'

    Pereira, sarı-lacivertli kulüpte çalışma kararı almasının kendisi için çok kolay olduğunu dile getirerek, "Futbola dair çalışmalarıma devam ediyorum, hala öğrenmeye çalışan bir antrenörüm. Benim için buraya gelmek çok kolay bir karar oldu. İlk düşüncem dinlenmekti, birçok kulüpten teklif aldım. Ali Koç arayınca bu kararı vermek çok kolay oldu. Duygusal bir karardı. Buradaki işim yarım kalmıştı ve tamamlamak için gelmek istedim. Fenerbahçe ile olan hikayem başka bir bitişi hak ediyordu. Bu kulüp de şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Dolayısıyla hedeflerimi bildiğim için kararımı bu şekilde aldım. Başkanın planlarını dinledin ve çok büyük bir mutluluk ve gururla buraya geldim. Transfer sürecim yönetilmesi gerektiği gibi yönetildi, o yüzden isim duyulmadı" şeklinde konuştu.

    'Uzun zamandır şampiyon olamamış bir takıma gelmek, iyiye çekilebilecek bir baskı'

    Portekizli teknik adam, baskının kendisi için gerekli olduğunu da aktararak, şunları kaydetti:

    "Baskı benim için kesinlikle gerekli ve pozitif bir unsur. Uzun zamandır şampiyon olamamış bir takıma gelmek iyiye çekilebilecek bir baskı. Daha önce Çin'de şampiyon olmamış bir takımla 2 şampiyonluk kazandım ve ben bunu meydan okuma olarak görüyorum. Fantastik bir taraftar kitlesine sahip bir kulübüz. Çok fazla taraftar gördüm ama böylesini görmedim. Taraftarla birlik olmamız lazım. İyi ve kötü zamanda bir aile olmamız lazım. Bazen düşüş yaşanan dönemler olur ancak hedeften kopmamak adına gereken müdahale ve mücadeleyi yaparak yarışa sarılmak çok önemli. Ben ve ekibim de bunun için buradayız. Futbol sürekli gelişiyor, ben de kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum ve güncel futbolu takip ediyorum. Taktikten çok daha önemli şey oyunun özellikleri. Birden fazla formasyonu da çalışabiliriz. Önemli olan nasıl bir sistemle oynamak istediğimiz, oyuncular bunu çok iyi anlamalı. Toplu topsuz ya da topu kazandığımız zaman ne yapmamız gerektiği gibi prensipleri anlamak sahadaki dizilişten önemli. Bu prensiplerin anlaşılması çok önemli, formasyonlarda değişiklik olabilir."

    'Ligi kazanmak için buradayım'

    Fenerbahçe'ye ilk gelişinde tek eksiğin şampiyonluk olduğunu belirten Pereira, şu an burada olmasının tek hedefinin şampiyonluk kazanmak olduğunu vurguladı.

    Oyuncularını sahada en rahat hissettikleri yerde oynatacağını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Önceki gelişimde eksik olan şey ligi kazanmaktı. Her zaman geçmişten dersler çıkarırsınız. Hayat bu şekildedir. Ben de geçmiş tecrübelerimden çok fazla şey öğrendim, daha güçlendim. Çok fazla şey yaşadım. Bu yaşadığım her şey beni geliştirdi ve olgunlaştırdı. İlk dönemimde lig için sonuna kadar savaştık. Kupada final oynadık ve Avrupa liginde iyi bir performans sergiledik. İyi imaj sergiledik yoksa buraya dönemezdik. Eksik olan tek şey ligi kazanmaktı ve o yüzden buradayım" diye konuştu.

    'Türk antrenörlere saygı duyuyorum'

    Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin teknik adamlarına çok saygı duyduğunu belirten Portekizli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Türk antrenörlere saygı duyuyorum. Ben buraya şampiyon olmaya geldim. Uzun zamandır yabancı antrenör şampiyon olamıyor ve ben bunu yıkmak istiyorum. Buradaki kültüre saygı duyuyorum ama ben de hırslıyım. Ligi kazanabileceğime inanıyorum, bu özgüveni kötüye yormamak gerek. Her hoca özgüvenli olur. Baskı olacak ama bu beni geliştirir, antrenör olarak bu baskıya ihtiyacımız var. Ben bunu kanımda hissetmeyi seviyorum. Fenerbahçe'den ayrıldığım her zaman Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştım. Geri dönmemi istediler ve bu bana dokundu. Bu hikayenin hak ettiği şekilde bitmediğini ve bir gün mutlaka tamamlanacağını, bir gün geri döneceğimi biliyordum. Takımıma yardım edip şampiyon olmak istiyorum. Kaptan olacak oyuncuların mutlaka kuvvetli karaktere sahip olması gerekir. Hocasına yardım eden oyuncu olmalı. Kulübün önemini hissedebilmeli ve takım arkadaşlarına da hissettirebilmeli. Ben kaptan seçerken bunu ararım."

    Etiketler:
    Vitor Pereira, Ali Koç, Şampiyonluk, Süper Lig, Fenerbahçe
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