Beşiktaş, Kenan Karaman transferini ‘yanlışlıkla’ açıkladı

İstanbul Boğazı’nda düzenlenen etkinlikle yeni sezon formalarını tanıtan Beşiktaş Kulübü, resmi siteden yaptığı hatayla gündeme oturdu.

Siyah beyazlıların 2021-22 sezonunda giyeceği formalar futbolcular ve yöneticilerin katıldığı etkinlikle kamuoyuna tanıtılırken, konuyla ilgili olarak Beşiktaş resmi sitesinde yer alan haberde kritik bir hataya imza atıldı.

Beşiktaş’ın resmi sitesinde formaların tanıtımını yapan futbolcular arasında henüz transferi kesinleşmemiş Kenan Karaman’ın isminin yazılması sosyal medyanın gündemine oturdu. Hatanın fark edilmesinin ardından Kenan Karaman ismi silinirken, tanıtım yapan oyuncular arasındaki yeni transfer Mehmet Topal ise unutuldu.

Beşiktaş’ın formalarını tanıtan oyuncular arasında Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı oyuncularından Sevgi Çınar, Berna Yeniçeri, Nazlı Örnek ile Erkek A Takım oyuncularından Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Mehmet Topal yer aldı. Öte yandan Kenan Karaman ile uzun zamandır ilgilenen Beşiktaş’ın, kısa süre içerisinde transferi resmen duyurması bekleniyor.