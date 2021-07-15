Portekiz gazetesinden Galatasaray'a transfer iddiası: '5 milyon dolar karşılığı anlaşma sağlandı'

Galatasaray'ın, Valentin Rosier transferi için Sporting ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Valentin Rosier ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Portekiz’in Record gazetesi, Galatasaray’ın Valentin Rosier için Sporting ile 5 milyon Dolar karşılığı anlaşma sağladığını duyurdu.

Sarı kırmızlılar, Rosier ile anlaşması halinde transferi tamamlayacak.

© AA Galatasaray: Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz Beşiktaş, kısa süre önce Fransız oyuncu için Sporting'e 4 milyon Euro teklif etmişti.

24 yaşındaki oyuncu ise kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek istiyor. Rosier, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile bu isteğini ifade etti.

Burak Elmas'tan açıklama

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Valentin Rosier ile ilgilenmediklerini açıkladı.

HaberTürk'ün haberine göre, başkan Elmas "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.