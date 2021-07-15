Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Elmas, dün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş JK Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Habertürk TV yayınına konuk olmuştu.

Dört büyüklerin başkanları, bu yayında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) birtakım eleştiriler yöneltmiş ve harcama limitleri, yayın ihalesi ile yabancı oyuncu sınırıyla ilgili sorunlarına çözüm beklediklerini dile getirmişlerdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Bir saat süren baş başa görüşme öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Başkanımız Burak Elmas hatıra fotoğrafı çekildiler. pic.twitter.com/QjREhrBLzn — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 15, 2021

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