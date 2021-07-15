Real Madrid Başkanı Perez'den Del Bosque'ye: O bir salak, inanmıyorsan Beşiktaş başkanına sor

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yeni ses kayıtları sızdırıldı. Kayda göre, Perez bu kez de İspanyol teknik adam Vicente del Bosque'e hakaret ediyor. Perez'in ses kaydında Bosque'nin yanı sıra, Beşiktaş'ın adı da geçiyor.

Perez, bir kez daha ses kayıtlarıyla İspanya'da gündeme oturdu.

Daha önce Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho'ya hakaretler yağdırdığı ortaya çıkan Perez'in İspanyol teknik adam Vicente del Bosque'yi de yerden yere vurduğu duyuldu.

Perez'in ses kaydında Del Bosque'nin yanı sıra, Beşiktaş'ın adı da geçiyor. Del Bosque, Real Madrid ve İspanya Milli Takımı ile önemli başarılara imza atmış ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı.

'Ne antrenman yaptırmayı biliyor ne de taktik'

El Confidencial gazetesinin yayınladığı kayıtlara göre, Perez şunları söylüyor:

"Ne antrenman yaptırmayı biliyor ne de taktik biliyor. O bir salak! Del Bosque'ye iş teklifi gelmiyor çünkü herkes onun hoca olmadığını biliyor. İnanmıyorsan Beşiktaş başkanına ya da Rafael Benitez'e sor.

Hayatında antrenman görmedi. Nasıl antrenman yapılacağını bilmiyor. İnsanları nasıl yönlendireceğini bilmiyor. Taktik bilmiyor, fizik bilmiyor... Hiçbir şey bilmiyor!

Figo geldi ve Raul ile yakın arkadaş oldu. İkisi Hierro ile beraber takımı yönettiler. Zavallı Vicente hiçbir şey yapmadı! Milli takıma gideceğini söylüyorlar. Milli takımdaki eksik tek şey zaten Del Bosque..."

'Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho birer aptal'

Dün yayınlanan kayıtlarda ise Perez'in Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho hakkında söyledikleri İspanyol futbolunun gündemine oturmuştu.

Perez'in "Cristiano Ronaldo bir deli. Aptal ve hasta bir adam. Tam bir çılgın. Bu adam kesinlikle normal değil. Berbat bir egosu var. Hem Mourinho hem de Ronaldo farklı bir tarza sahip olsalar çok daha fazla para kazanabilirlerdi ama bunu göremeyecek kadar şımarıklar" dediği belirtilmişti.

İspanyol basınından El Confidential, bir süredir Perez'e ait 2012'de gizlice kaydedilen ses kayıtlarını yayımlıyor.