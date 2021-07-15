Fatih Terim'ten Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu'nun İnter'e transferine ilişkin olarak, " Zirvede kalmak için Inter'i seçti. Milano’nun bir diğer takımından 4 yılın ardından geçmiş olması sürpriz değil. Artık ülkeyi de ligi de tanıyor. En iyisini nasıl verebileceğini biliyor" dedi.

Fatih Terim, İtalyan La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yaz transfer döneminde Milan’dan Inter'e transfer olması ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferini nasıl değerlendirdiği sorulan Terim, "Her şeyden önce çok mutluyum. Hakan'a hayranım ve ona güveniyorum. Onu Karlsruhe’de oynadığı dönemden takip ediyorum. 2013’te ilk kez Türkiye için oynadı. 19 yaşındaydı. Kulübede ben vardım. Benim için de önemliydi. Yeniden milli takımın başına geçtiğim dönemdi. Büyük gururla bakıyorum ve Türk çocukları için örnek olarak görüyorum. Hakan kendi kaderini kendi belirleyebilir. Zirvede kalmak için Inter'i seçti. Milano’nun bir diğer takımından 4 yılın ardından geçmiş olması sürpriz değil. Artık ülkeyi de ligi de tanıyor. En iyisini nasıl verebileceğini biliyor." ifadelerini kullandı.

EURO 2020’de kalp rahatsızlığı geçiren Danimarkalı Christian Eriksen ile Hakan Çalhanoğlu'nun benzer özellikleri taşıdığını aktaran Fatih Terim, “Inter, Eriksen sonrası için en iyi seçimi yaptı. Bu iki taraf için de iyi bir evlilik." şeklinde görüş belirtti.

Deneyimli teknik adam, Eriksen’in maç içinde fenalaşmasını tüm dünya gibi kendisinin de endişeyle takip ettiğini kaydetti.

Milan taraftarının bu transferden dolayı üzgün olduğunu düşündüğünü aktaran Terim, "Ama ileride bu tip transferler göreceğiz. Inter taraftarları ona hayran olacaktır. Çünkü pek çok şey yapmasını biliyor, gerçek ve tam bir oyuncu." yorumunu yaptı.

Futbolun bireysel bir spor olmadığının altını çizen Terim, Türk Milli Takımı’nın EURO 2020'deki performansını, Hakan Çalhanoğlu üzerinden görmemek gerektiğini ifade etti.

'Dostum Mancini'yi tebrik etmek istiyorum'

EURO 2020'nin keyifli geçtiğini belirten Terim, "Takımlar için topa daha fazla sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu, geçiş oyunlarında bunun ne kadar belirleyici olduğunu gördük. Sadece teknik geçişler değil, aynı zamanda fizik kapasitenin de önemini gördük, çünkü pek çok maç 120 dakika sürdü. Buna karşın kalite düşmedi. Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'i maçları birlikte izlemeye çağırdım. Ona, hücum oyuncularının nasıl orta saha oyuncuları gibi koştuğunu göstermek istiyordum." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya’nın EURO 2020 şampiyonluğunu da değerlendiren Terim, şunları kaydetti:

"Sonuna kadar hak edilmiş bir başarı. Dostum Mancini'yi tebrik etmek istiyorum. Sistemine sadık, birlikte oynayan tam ve büyük bir takım yarattı. Spinazzola için üzgünüm. Chiesa'yı, Chiellini'yi ve Bonucci'yi takdir ediyorum. Barella’nın büyük bir taraftarı olduğumu söyleyebilirim ki şimdi o Hakan ile beraber oynayacak. Barella, Inter’deyken güçlüydü ama bence Avrupa Şampiyonası ile bir üst seviyeye geçti."

Fatih Terim, bugün İtalya’nın kendisi için ikinci ev olma özelliği taşıyorsa bunun temel sebebinin Fiorentina olduğunu ifade etti.

Terim, bir dönem çalıştırdığı Milan'ın da hak ettiği yer olan Şampiyonlar Ligi’ne döndüğünü belirtti.