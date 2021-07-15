Kenan Karaman, Beşiktaş'ta

Yeni sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman’a hoş geldin der, başarılar dileriz."