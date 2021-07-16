Galatasaray, Falcao ile yollarını ayırmak için formül arıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek adayları arasındaki Patrick van Aanholt, Kurzawa ve Alioski ile sıcak temasını sürdürürken, Benfica’dan Gedson Fernandes’i renklerine katmak için artık gün sayıyor.

Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre, yeni isimlerin gelmesiyle birlikte takımdan ayrılma ihtimali olan oyuncuların durumu netleşmeye başlayacak. Sarı-Kırmızılılarda gözler birer yıl daha kontratı bulunan Falcao, Feghouli ve Babel’e çevrildi. Primler ve bonuslar hariç toplam maliyeti 11 milyon 350 bin euro’yu bulan üç yıldız arasında ayrılığa en yakın ismin Falcao olduğu öğrenildi.

Gedson pazarlığı

Kolombiyalı golcünün, Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetimle yaptığı görüşmede,Galatasaray’dan ayrılık için sorun yaratmayacağını ifade ettiği bildirildi. Sarı-Kırmızılılardan senelikve artı bonuslar kazanan 35 yaşındaki oyuncuyla, Suudi Arabistan ile Katar’dan bazı kulüpler ilgileniyor. Ancak transfer temaslarının henüz resmiyete dökülmediği belirtildi.

Benfica’dan Gedson Fernandes’i tekrar kiralamak isteyen Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alacak satın alma hakkı maddesi için Portekiz kulübüyle görüşmeleri sürdürüyor.

Berkan ısrarı

Galatasaray, Alanyaspor’un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için ısrarcı. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcuya karşılık Akdeniz ekibine 2 milyon euro bonservis teklif etti. Alanya, rakamın artırılmasını istiyor.