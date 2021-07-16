Kılıçdaroğlu'ndan Kulüpler Birliği'ne destek: Takımlarımızın yanındayım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kulüpler Birliği için yayınladığı destek mesajında "Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yaşanan gerilime ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "TFF yönetimine ve Katarlı beIN'in satın aldığı Digiturk’e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim" dedi.

TFF yönetimine ve Katarlı Bein'in satın aldığı Digiturk’e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim. #Kataristan pic.twitter.com/YBuGhEKkIa — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 16, 2021

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