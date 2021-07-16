Gençlik Bakanı, Türk sporcuları Tokyo Olimpiyatları'na uğurladı: Her biriniz gönüllerimizin şampiyonusunuz

23 Temmuz - 8 Ağustos arası Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye 18 branşta 108 sporcu tarafından temsil edilecek.

İstanbul Havalimanı'nda sporcuları uğurlayan Bakan Kasapoğlu, "Takım sporlarında filenin sultanları temsil edecekler. Değerli sporcularımız bu süreç içerisinde ülkemizi, milletimizi gururlandırdığınız gibi gençlerimize de örnek oldunuz. Her biriniz bizler için gönüllerimizin şampiyonusunuz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı'nın ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcularımız için kapsamlı çalışmalar yapan tüm bakanlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette en büyük temennimiz, podyuma çıkarak İstiklal Marşımızı gurur ile dinlettirmeniz ve ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmeniz. Çünkü siz girdiği her mücadelede zirveyi hedefleyen Türkiye'nin evlatlarısınız. Çünkü siz, daha dün beşinci yıl dönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde olduğu gibi kadınıyla, erkeğiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıkan Türkiye'nin gençlerisiniz, sporcularısınız" diye konuştu.

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