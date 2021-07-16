Kulüpler Birliği: Futbol dışı kurumların görüş bildirmesi konuyu farklı yerlere taşıyor

Kulüpler Birliği Vakfı, futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla ilgili görüş bildirmesinin konuyu farklı yerlere taşıdığını ve sorunların futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kulüpler Birliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayretiyle hareket etmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz. Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız.”

​Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, yayıncı kuruluşla yaşanan sorunlar, yabancı oyuncu sınırlamasındaki değişiklik ve federasyon kurullarıyla ilgili taleplerinin dikkate alınmaması halinde maçlara çıkmama dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklamıştı.