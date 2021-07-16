Galatasaray, 18 saatte 14 bin forma sattı

Yakından bak anlarsın neden İlk ve Tek olduğumuzu. 😉



Avrupa’da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta.



2021-22 yeni koleksiyonumuz satışta.#İlkveTek #Galatasaray pic.twitter.com/gIhnYk5w8C