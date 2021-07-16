Galatasaray, 18 saatte 14 bin forma sattı

Galatasaraylı taraftarlar, 14 Temmuz'da satışa sunulan yeni sezon formalarının, 399 TL’den piyasa çıkmasının ardından geçen ilk 18 saatte 14 bin 338 adet satın aldı. Sarı-kırmızılıların forma satışından kasasına yaklaşık 5.7 milyon TL girdi.
Yakından bak anlarsın neden İlk ve Tek olduğumuzu. 😉— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2021
Avrupa’da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta.
2021-22 yeni koleksiyonumuz satışta.#İlkveTek #Galatasaray pic.twitter.com/gIhnYk5w8C
UEFA'dan izin yok
Öte yandan, sarı-kırmızılıların iç sahadaki ilk maç olan Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PSV karşılaşmasını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynama talebini UEFA kabul edilmedi.
Spor Arena'nın aktardığına göre Galatasaray, UEFA’nın ret kararı sonrası 17 bin 156 kişilik Fatih Terim Stadı’nda sahaya çıkacak.
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