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    Nihat Özdemir

    TFF Başkanı Özdemir: Tüm bunlar UEFA'nın bizlere güveninin ve inancının önemli bir göstergesidir

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    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "3 sezon boyunca UEFA ve Avrupa futbol ailesinin bir ayağı İstanbul'da olacak. TFF olarak daha sonra ilan edilecek olan yeni organizasyonları da alacağımızın müjdesini burada vermek istiyorum. Tüm bunlar UEFA'nın bizlere güveninin ve inancının önemli bir göstergesidir" dedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi 2023 finali ile hem 2021-2022 hem de 2022-2023 sezonları Avrupa kupası grup kura çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirme kararını değerlendirdi.

    3 sezon boyunca UEFA ve Avrupa futbol ailesinin bir ayağı İstanbul'da olacağını dile getiren Özdemir, "Tüm bunlar UEFA'nın bizlere güveninin ve inancının önemli bir göstergesidir" dedi.

    Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada Özdemir, "Dünya futbolunun en önemli organizasyonlarının başında gelen Şampiyonlar Ligi finaline cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. İki yıldır çok önemli hazırlıklar yapmamıza rağmen pandemi uygulamalarından dolayı finali düzenleyememiştik. Biz de hem cumhuriyetimizin hem de federasyonumuzun kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle 2023'teki finale talip oldukdiye konuştu.

    UEFA galasının üst üste 2 yıl İstanbul'da düzenlenecek olmasını değerlendiren Özdemir, şunları söyledi:

    • "Gerek çalışmalarımızı gerekse Türkiye'nin organizasyon gücünü çok iyi bilen Avrupalı dostlarımız, ülkemizi 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Avrupa kupalarının grup aşaması kura çekimlerini ve ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğini 2 yıl üst üste organize etmekle ödüllendirdi. Yani 3 sezon boyunca UEFA ve Avrupa futbol ailesinin bir ayağı İstanbul'da olacak. TFF olarak daha sonra ilan edilecek olan yeni organizasyonları da alacağımızın müjdesini burada vermek istiyorum. Tüm bunlar UEFA'nın bizlere güveninin ve inancının önemli bir göstergesidir.
    • Ülkemiz ve milletimiz hak ettiği organizasyonları almıştır. Türk futbolunun Avrupa'daki değerini bir kez daha gösteren bu gelişmeler bizleri çok mutlu etmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve devletimizin tüm birimleri organizasyonlar için elinden gelen tüm desteğini vermiştir. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin ile Avrupa futbol ailesine, bu organizasyonların ülkemize gelmesindeki çalışmaları için Sayın Servet Yardımcı'ya ayrıca teşekkür ediyorum."

    Yardımcı: 'Tüm bu ev sahiplikleri bizler için bir ayrıcalık ve onur'

    TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA organizasyonlarını almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

    "Türkiye güçlü ve Avrupa futbolunda söz sahibi bir ülke" değerlendirmesinde bulunan Yardımcı, şu görüşlerini aktardı:

    • "Bunu son kararlarla bir kez daha gördük. UEFA'daki arkadaşlarım Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi finali için ne kadar büyük emek verdiğini ve çaba gösterdiğini çok iyi biliyor. Sadece Şampiyonlar Ligi finalini değil UEFA'ya üye tüm ülke federasyonları ve kulüpleri bir araya getiren prestiji çok yüksek organizasyonlar düzenleyeceğiz. Daha önce Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptık. Unutulmaz bir finale daha imza atacağımıza inanıyorum. UEFA ayrıca ilk defa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup kuralarının Türkiye'de yapılmasını kararlaştırdı.
    • Yılın en iyilerine verilen ödüllerin sahipleri İstanbul'da belli olacak. Tüm bu ev sahiplikleri bizler için bir ayrıcalık ve onur. İstanbul harika bir futbol şehri. Milyarlarca taraftarın ilgisini çeken bu yeni etkinliklerle de dünyanın buluşma noktası olacak. UEFA'nın en çok güvendiği ve en önemli limanlarından birisiyiz. Bunu bir kez daha gösterdik. Başta UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin olmak üzere, yönetimdeki tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun."
    Etiketler:
    inanç, güven, Aleksander Ceferin, Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
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