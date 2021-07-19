Tokyo Olimpiyatları’nın katılımcıları için ‘antiseks’ yatakları tasarlandı: Sert hareket edilirse parçalanıyor

Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan sporcular için büyük ağırlığa dayanan ancak sert hareketlerden parçalanan özel karton yataklar tasarlandı.

Explica’nın haberine göre, Tokyo’daki Olimpiyat Köyü’nde kalacak olan sporcular için malzeme olarak sert kartonun kullanıldığı özel yataklar, Airweave şirketi tarafından üretildi. Yataklar özellikle sadece bir kişinin yatabileceği ölçülerde tasarlandı.

Bu yatakları kullanmanın amacının, sporcular arasında cinsel ilişki yoluyla koronavirüsün yayılmasını önlemek olduğu düşünülüyor.

📣📣 La villa de los #JuegosOlimpicos tendrá camas #AntiSexo Son reciclables (hechas de cartón), para evitar que los atletas tengan relaciones sexuales durante la competencia. Así que cama en el suelo, atleta descubierto 🙈 #Tokio2021 pic.twitter.com/ttUwdu4Nq3 — Manuel Rodríguez (@mrodoficial) July 15, 2021

​Rusya Olimpiyat Komitesi’nin Telegram kanalında, Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan sporcular için üretilen özel yataklar gösterildi.