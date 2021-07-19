Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. Galatasaray'ın 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde üçüncü turda Celtic FC - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Öte yandan Galatasaray ile Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını da İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.