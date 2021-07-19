Kerem Tunçeri, A Milli Basketbol Takımı'ndaki görevinden ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonunun ardından profesyonel oyunculuk kariyerini noktalayan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirildi. Türk basketboluna hem oyuncu hem de yönetici olarak değerli katkılarda bulunan Kerem Tunçeri'ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.

2016 yılından bu yana üstlendiği A Erkek Milli Takım Menajerliği görevinden ayrılan Kerem Tunçeri’ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz. 🇹🇷https://t.co/XeEDiwNF5n#BizBirlikteyiz pic.twitter.com/EaeuvUI2yj — TBF (@TBF) July 19, 2021

Açıklamada ayrıca Tunçeri'nin profesyonel kariyerine de yer verildi.