Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan transfer tepkisi: Las Vegas'ta kazanma şansımız daha fazla

Samsunspor Başkanı Yıldırım, “Türk futbolu bu mantıkla Tuna Nehri'nin ötesinde başarılı olamaz! Artık transferde fiyatlar çıldırmış vaziyette. Futbolcular ve menajerler kazanmaya devam ediyor. Kulüpler ise hep kaybeden tarafta. Las Vegas'ta kazanma şansımız daha fazla. Buna birilerinin dur demesi lazım!" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, Türk futbolundaki transfer piyasasını sert bir şekilde eleştirdi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi oyuncuyu almaya kalksak, şampiyonluğa fokus olmuş rakip takımlar en az 1'er milyon TL fazla para verip transfer ediyorlar. Çoğu borç içinde ama bu paraları nereden buluyorlar, şaşıyoruz? Sonra da devletten, siyasetten, belediyelerden ve şirketlerden zorla para dileniyorlar.

'Türk futbolu bu mantıkla Tuna Nehri'nin ötesinde başarılı olamaz'

Türk futbolu bu mantıkla Tuna Nehri'nin ötesinde başarılı olamaz! Artık transferde fiyatlar çıldırmış vaziyette. Futbolcular ve menajerler kazanmaya devam ediyor. Kulüpler ise hep kaybeden tarafta. Las Vegas'ta kazanma şansımız daha fazla. Buna birilerinin dur demesi lazım!"