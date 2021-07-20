Galatasaray'ın PSV maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi, 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılacağı maçın kamp kadrosuna, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne alınmadı.
Sarı kırmızılıların kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera
Alpaslan Öztürk
Kerem Aktürkoğlu
Ryan Babel
Radamel Falcao
Mostafa Mohamed
Ömer Bayram
Atalay Babacan
Emre Taşdemir
Kaan Arslan
Christian Luyindama
Aytaç Kara
Marcao Teixeira
James Ozornwafor
Barış Alper Yılmaz
Emre Kılınç
Arda Turan
Yunus Akgün
Jesse Sekidika
Ali Yavuz Kol
Sofiane Feghouli
Berk Balaban
Fatih Öztürk
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