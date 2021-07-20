Fatih Terim'e yeni sözleşme

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 3 yıl sürecek başkanlık süreci boyunca Fatih Terim ile çalışacağını açıkladı.
Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
- "Galatasaray'ın kaybedecek bir günü yok. Fatih Terim'le dönemimiz boyu sürecek 3 senelik anlaşma yaptık. Galatasaray'ı korumak adına dönemsel suskunluk içindeyiz. Ciddi şekilde bazen rakip taraftarlar tarafından dahi Galatasaray'ın iç işlerine müdahale edip taraftarı manipüle etmek, yönetimleri bazı kararlar almak için mecbur etmek adına operasyonlar yapılıyor. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Bir harita çıkarmaya çalışıyoruz. Gerekli hukuki çalışmaları yapıyoruz."
Bu açıklamanın ardından Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı kulüpteki 5. dönemine resmen başladı.
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