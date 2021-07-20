PSV Teknik Direktörü Schmidt: Galatasaray ile tur şansımız eşit

PSV Teknik Direktörü Schmidt, Galatasaray maçı öncesinde açıklama yaptı. Schmidt, iki takımın da eşit şansa sahip olduğunu belirtti.

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

Spor Arena’nın aktardığına göre, tur şansının eşit olduğunu kaydeden teknik adam, "Galatasaray tecrübeli takım, bizim gibi şampiyonluk için oynuyorlar her zaman. Onlar da bizim gibi kısa bir hazırlık dönemi geçirdi, tur şansını yüzde 50-50 olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Schmidt "Son hazırlık maçları iptal edilmiş olsa da Galatasaray'ı analiz etmekte zorluk çekmedik. Geçen sezon oynadıkları maçları izledik" dedi.