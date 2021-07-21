Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda 4 maç oynandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları başladı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun 2. eleme turunda 4 maç yapıldı.

Rövanşlarının 27 ve 29 Temmuz'da oynanacak olan gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Domzale (Slovenya) - Honka (Finlandiya): 1-1

Kauno Zalgiris (Litvanya) - The New Saints (Galler): 0-5

Priştine (Kosova) - Connah's Quay Nomads (Galler): 4-1

Folgore (San Marino) - Hibernians (Malta): 1-3