Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 yendi

Real Madrid, El Clasico kapsamında düzenlenen gösteri maçında Barcelona'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Barcelona ve Real Madrid, gösteri maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada, Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Katalan devinin golleri Ronaldinho ve Jofre Mateu'dan gelirken, eflatun-beyazlılar Munitis, Alfonso Perez ve Ruben de la Red'le ağları havalandırdı.