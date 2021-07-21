Tokyo 2020 için gittiği Japonya'da ortadan kaybolan Ugandalı sporcu bulundu

16 Temmuz'da Osaka'nın İzumisano ilçesinde olimpiyat hazırlık kampı geçirirken, kaldığı otelde 'ülkesindeki zor hayat şartları sebebiyle Japonya'da çalışmak istediği' notunu bırakarak ortadan kaybolan halterci Ssekitoleko bulundu.
Kyodo ajansının haberine göre, İzumisano'dan 200 kilometre uzaklıktaki Nagoya'ya hızlı tren bileti satın alan Afrikalı sporcu, daha önceden tanıştığı bir Ugandalı ile buluşarak Gifu eyaletine gitti.
A Ugandan weight lifter who went missing in Japan last week was found by the police.— The New York Times (@nytimes) July 20, 2021
Julius Ssekitoleko, who did not make his country’s Olympic squad, left a note saying he wished to work in Japan before he disappeared.https://t.co/HhD258P2Ly
Afrikalı halterci, daha sonra Mie eyaletine bağlı Yokkaiçi ilçesinde bir polis memuru tarafından fark edilerek göz altına alındı.
Uganda'nın Tokyo Büyükelçiliği, takım personeli ve bölge polisleri tarafından Mie eyaletinde dün tespit edilen Ssekitoleko'nun, antrenörüyle birlikte ivedilikle ülkesine geri gönderileceğini ve olayın en uygun şekilde ele alınacağını belirtti.
UPDATE: Ugandan weightlifter, Julius Ssekitoleko has gone missing during an Olympic training camp in Japan, one week before the Tokyo Games open, officials said Friday— Daily Monitor (@DailyMonitor) July 16, 2021
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