2032 Yaz Olimpiyatları, Avustralya'da düzenlenecek

IOC yönetim kurulu, 2032 Yaz Olimpiyatları'nın Avustralya'nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'da gerçekleştirilmesine karar verdiklerini duyurdu.

Kurulun açıklamasını açık havadaki devasa ekranlardan takip eden Avustralyalılar ve hükümet, kararı büyük sevinçle karşıladı.

Başbakan Scott Morrison "Bu, sadece Brisbane ve Queensland için değil, tüm ülke için tarihi bir gün. Olimpiyat Oyunlarını yalnızca küresel şehirler güvence altına alabilir. Bu yüzden Brisbane, etkinlik için doğru yer" açıklaması yaptı.

Morrison, IOC'nin tercihinin ülkenin ekonomisi ve sosyal imajı için bir 'sıçrama' olduğunu belirtti.

IOC Başkan Yardımcısı olan Avustralya Olimpiyat Komitesi başkanı John Coates, Brisbane'e gelecek sporculara seslenerek "Size unutulmaz bir deneyim yaşatacağız" dedi.

It's official! The Olympic Games are heading back to Australia for #Brisbane2032!



Explore your future Olympics host right here.#FasterHigherStrongerTogether@AUSOlympicTeam pic.twitter.com/CuUvsgCq8s — Olympics (@Olympics) July 21, 2021

​Macaristan, Çin, Katar ve Almanya da Yaz Olimpiyatları için istekli olduklarını bildirmiş, ancak şubat ayında IOC Avustralya'yı 'tercih edilen ev sahibi' olarak açıklamıştı.

32 yıl sonra yine Avustralya'da

Brisbane, 1956'da Melbourne ve 2000'de Sydney'in ardından 32 yıl sonra Oyunları kazanan üçüncü Avustralya şehri oldu. Avustralya ise ABD'den sonra Olimpiyatların gerçekleşeceği ikinci ülke olacak.

Tokyo bu hafta, geçen sene pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapıyor. Fransa, Paris 2024 Oyunlarına ev sahipliği yapacak. 2028 Yaz Olimpiyatları ise Los Angeles'da gerçekleşmesi planlanıyor.