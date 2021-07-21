Galatasaray'dan PSV maçı öncesi taraftarlara uyarı

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, kritik mücadele öncesi taraftarlarını uyardı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Galatasaray'dan Hollanda'da bulunan taraftarlar için açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Sevgili taraftarlarımızın dikkatine,

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda PSV Eindhoven ile deplasmanda oynayacağımız maça UEFA kuralları gereği deplasman taraftarı alınmayacaktır.

Hollandalı yerel otoritelerinin aldığı karar doğrultusunda ev sahibi veya deplasman tribünü fark etmeksizin herhangi bir Galatasaray materyali (forma, atkı vs.) ile stadyuma kabul edilmeyecek taraftarlarımızın şehir merkezinde, takım oteli önünde ve stadyum çevresinde toplu hareket etmemeleri önemle rica olunur."