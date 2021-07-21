PSV-Galatasaray maçının yayını kesintiye uğradı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun ilk maçı olan PSV Eindhoven -Galatasaray karşılaşmasının TV8'deki canlı yayınında art arda donmalar meydana geldi. Maçta illegal bahis sitelerinin reklamlarının yer almasının yayında kesintilere neden olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın deplasmanda PSV Eindhoven ile oynadığı karşılaşma TV8'den yayınlanırken maç sırasında yayında kopmalar yaşandı.

Maç yayının donmasıyla birlikte TV8'deki yayında reklam panolarında illegal bahis sitelerinin reklamlarının yer aldığı görüldü.

TV8'de yayına kısa bir süre ara verildikten sonra illegal bahis reklamlarının olmadığı şekilde yayın devam etti.

Kanal, dijital panolar yerine stadyumdaki panoları yayınlamaya başladı.

Maçın spikeri Melih Gümüşbıçak, yayında yaşanan sorunla ilgili ilk yarıda "Maç yayını sırasında Hollanda'daki servis sağlayıcılar tarafından yaşanan sıkıntı nedeniyle, görüntülerde donmalar meydana geliyor. Maalesef bizi de sıkıntıda bırakıyor" açıklamasını yaptı.

TV8 ekranlarında yaşana kesinti sırasında izleycilere, "Teknik bir arızadan dolayı yayınımız birazdan devam edecektir" uyarısı yapıldı.

Maçın ilerleyen dakikalarında ise Gümüşbıçak şunları ifade etti:

"İstanbul'dan arkadaşlarım uyarılarda bulundu. Hollanda'da sanal reklam uygulaması nedeniyle bu reklamlar ilk yarıda vardı. Donmaların neeni sanal reklam uygulamasıdır. TV8'in bu konuyla bir ilgisi yoktur. Gelir alınması söz konusu değildir. Durum farkına varınca hemen düzeltildi."