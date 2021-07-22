Acun Ilıcalı'dan PSV - Galatasaray maçındaki yasadışı bahis sitesi reklamlarıyla ilgili açıklama

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, PSV Eindhoven - Galatasaray maçındaki yasadışı bahis sitesi reklamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, uygulanan sanal reklamların bilgilerinin dışında olduğunu belirterek "TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" dedi.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ekrana gelen yasadığı bahis sitesi reklamlarıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir açıklama yaptı.

Sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorunun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklandığını belirten Ilıcalı, "Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" dedi.

PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir.. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 22, 2021

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