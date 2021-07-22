Muslera: Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, 5-1'lik PSV Eindhoven yenilgisiyle ilgili "Benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü" dedi.

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, 5-1'lik PSV Eindhoven yenilgisi sonrası Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Futbolculuk mesleğinin bazen zor anlar yaşatabileceğine dikkat çeken Muslera, "Kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz. Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim" dedi.

Destekleri için Fatih Terim ve Galatasaray taraftarına teşekkür eden Muslera, "Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim’e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray’ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor" ifadesini kullandı.