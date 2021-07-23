'Sergen Yalçın, 4 transfer istedi'

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın 2, 7, 9 ve 10 numara bölgelerine transfer yapılmasını istediği öğrenildi. Yalçın'un bu talebi yönetim kuruluna ilettiği belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün antrenman sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Dış Transferlerden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ile toplantı yaparken, dört bölgeye takviye istedi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre Yalçın, "Takıma 2, 7, 9 ve 10 numara gerekli. Transfer edebilirsek iyi olur" dedi. Emre Kocadağ ise "Listemizdeki tüm oyuncularla temastayız. Dediğiniz bölgeler için çalışmalarımızı hızlandırdık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransa’nın ünlü gazetelerinden L’Equipe, Beşiktaş'ın PSG’nin yedek kalecilerinden Sergio Rico'yu istediğini ileri sürdü. Haberde, geçen yıl Sevilla'dan 6 milyon euro bonservisle alınan 27 yaşındaki kalecinin, Gianluigi Donnarumma’nın transferi sonrasında gözden düştüğü aktarıldı.