Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları pandemi gölgesinde resmen başladı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da geçen yıl düzenlenmesi gerekirken koronavirüs nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları hâlâ süren pandeminin gölgesinde ve vaka sayılarının artacağı endişesiyle başladı.

Ulusal Stadyum'da boş koltuklar önündeki açılış törenine 15 farklı ülke ve uluslararası kuruluştan lider ile kabine düzeyinde 70 temsilci katılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden katılımcılar arasında yer alıyor.

Türk bayrağını yüzücüler Tuncel ve Saka taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak.

Rus sporcular 'Rusya Olimpiyat Komitesi' adı altında yarışmak zorunda

Törende Rusya'dan da 60 sporcu yürüyecek, Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) Başkanı Stanislav Pozdnyakov ve ROC ekibi başkanı Andrey Konokotin de bulunacak.

Rusya bayrağı veya marşının çalınması yasak olduğu oyunlarda 335 Rus sporcu ROC adı altında bağımsız olarak boy gösterecek. Rus sporcular oyunlar sırasında üzerinde Rusya bayrağı bulunan olimpiyat sembolü olan ROC sembolünü kullanabilecek. Rusya’yı temsil eden hiçbir sembol hiçbir şekilde oyunlarda kullanılmayacak.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping iddiaları nedeniyle Rus sporcuların 16 Aralık 2022'ye kadar iki yıl boyunca uluslararası büyük yarışmalarda Rusya bayrağı altında performans göstermelerini yasaklamıştı. CAS Rusya marşı yerine ‘Katyuşa’ şarkısının çalınması önerisini de reddetmişti.

Öte yandan Rus sporcuların formalarının tasarımlarında Rusya bayrağı renkleri olan mavi, kırmızı ve beyazın kullanılmasına izin veriliyor. Bu nedenle sporcuların üzerinde ülkelerinin bayrağının renklerini görmek mümkün olacak.

33 dalda 19 bin sporcu

42 tesisteki müsabakalarda 19 bin sporcu 33 dalda mücadele edecek, bu da Olimpiyat Oyunları tarihindeki en yüksek sayı.