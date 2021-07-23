Tokyo'da Olimpiyat Oyunları'na saatler kaldı: Protestolar devam ediyor

Geçen sen pandemi nedeniyle ertelenen dünyanın en büyük spor organizasyonunun resmi açılışı bugün saat 14.00’te Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapılacak.

Ancak Tokyo'da oyunların iptali için düzenlenen protesto gösterileri de devam ediyor.

Protestoya katılan bir vatandaş tepkisini "Hükümet bu parayı olimpiyatlara değil, koronavirüsle mücadeleye ayırmalı. Bu oyunlara ihtiyacımız yok" diyerek ifade etti.

Yeni vakalar son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Ülkede dün, Kovid-19 vaka sayısında son altı ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Japonya'da son 24 saatteki yeni vaka sayısı bin 979 olarak açıklandı. Bu sayı 15 Ocak'ta kaydedilen 2 bin 44 vakanın ardından en yüksek oran oldu.

Akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı

Öte yandan, Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 19 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 19 kişi arasında 3 sporcu ve 3 medya mensubunun yer aldığı, bu kişilerin karantina periyoduna alındığı kaydedildi.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 106'ya çıktı.

Koronavirüs vakalarının yükselişe geçtiği ülkede, olimpiyatların başlamasına 15 gün kala OHAL ilan edilmiş ve etkinliğin seyircisiz gerçekleşmesine karar verilmişti.

Japonya'da yapılan bir anket, halkın yüzde 87'sinin Tokyo Olimpiyatlarının Kovid-19 salgınına rağmen düzenlenmesi karşısında 'endişeli' olduğunu ortaya çıkarmıştı.