Kayıt
10:06 24 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 123'e çıktı

    © REUTERS / Issei Kato
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1044990714_0:192:1800:1204_1200x675_80_0_0_3dd2fc0851ecb6eeb128943519d4a34a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202107241045041037-tokyo-olimpiyatlarina-akredite-kisilerden-kovid-19a-yakalananlarin-sayisi-123e-cikti/

    Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Kovid-19 yakalananların sayısı 123'e yükseldi.

    © AP Photo
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları pandemi gölgesinde resmen başladı
    Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

    Virüse yakalanan 17 kişi arasında Japonya dışından gelen bir sporcu ile Tokyo'daki olimpiyat semtinde kalan bir kişi de yer aldı.

    Diğer 15 kişinin ise 14'ünün turnuva kapsamında hizmet veren sözleşmeli çalışanlar olduğu kaydedildi.

    Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

    Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 123'e çıktı.

    iİlk altın madalya çinli atıcı Qian Yang'ın oldu

    Öte yandan, Oyunlardaki ilk altın madalyayı Çinli atıcı Qian Yang aldı.

    Osaka Atıcılık Poligonu'nda yapılan 10 metre havalı tüfek final müsabakalarında 251.8 puan toplayan Qian Yang, Tokyo 2020'deki ilk altın madalyayı kazandı.

    Rusya Olimpiyat Komitesinden Anastasiia Galashina gümüş, İsviçre'den Nina Christen bronz madalya aldı.

    Yang'ın elde ettiği skor olimpiyat rekoru olarak kayıtlara geçti.

    Erkekler yol yarışında Türkiye'yi temsil eden milli bisikletçiler Ahmet Örken ve Onur Balkan elendi

    Bisiklet kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken ve Onur Balkan, yol yarışında bitiş çizgisini göremeyerek oyunlara veda etti.

    Fuji International Speedway'de gerçekleştirilen 109 kilometrelik yarışta iki Türk sporcu, istediği sonucu alamadı. Ahmet Örken ve Onur Balkan, yarışı bitiremeyerek elenmekten kurtulamadı.

    10 metre havalı tabancada İsmail Keleş ile Yusuf Dikeç elendi

    Milli sporcular, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleşen 10 metre havalı tabanca yarışında mücadele etti.

    İlk 8'in finale yükseldiği elemede 36 kişi arasında Yusuf Dikeç 24'üncü, İsmal Keleş ise 25'inci oldu. İki sporcu da bu kategoride turnuvaya veda etti.

    69 kiloda ringe çıkan milli boksör Necat Ekinci, Belaruslu Radzionau'ya yenilerek ilk turda elendi

    Kokugikan Arena'da yapılan maçta milli boksör Necat Ekinci, Belaruslu Aliaksandr Radzionau ile karşılaştı.

    Rakibine göre üstün bir mücadele ortaya koyan Necat, ilk raundu 5-0 aldı. İkinci rauntta Radzionau daha atak bir görüntü çizdi. Kontra ataklarla puan arayan Necat, ikinci raundu 3-2 verdi. İhtar aldığı son raundu da 3-2 kaybeden milli boksör, ringden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

    Tekvando kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, çeyrek finale yükseldi

    Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Abdelsalam'la karşılaştı.

    Rakibini 21-20 yenen Rukiye adını çeyrek finale yazdırdı. Rukiye çeyrek finalde bugün TSİ 09.30'da Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'le karşılaşacak.

    Etiketler:
    Koronavirüs, 2020 Tokyo Olimpiyatları, 2020 Tokyo Olimpiyatları, 2020 Tokyo Olimpiyatları
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avusturya'dan gelen Dilek Gençel, bayram tatili için Türkiye'ye geldiğini ve Salda Gölü'nü görmeden dönmek istemediğini söyledi. Salda Gölü'nü çok beğendiğini, Beyaz Adalar'daki seyir terasında güzel fotoğraflar çektiğini dile getiren Gençel, Gelip görülesi bir yer bence. Çevreyi de temiz ve düzenli buldum. Muhteşem doğaya sahip dedi.
    Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu
    Karikatür
    'Suriye hava savunma sistemleri, Humus semalarında İsrail saldırılarına karşılık verdi'
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet