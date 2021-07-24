Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 123'e çıktı

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 17 kişi arasında Japonya dışından gelen bir sporcu ile Tokyo'daki olimpiyat semtinde kalan bir kişi de yer aldı.

Diğer 15 kişinin ise 14'ünün turnuva kapsamında hizmet veren sözleşmeli çalışanlar olduğu kaydedildi.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 123'e çıktı.

iİlk altın madalya çinli atıcı Qian Yang'ın oldu

Öte yandan, Oyunlardaki ilk altın madalyayı Çinli atıcı Qian Yang aldı.

Osaka Atıcılık Poligonu'nda yapılan 10 metre havalı tüfek final müsabakalarında 251.8 puan toplayan Qian Yang, Tokyo 2020'deki ilk altın madalyayı kazandı.

Rusya Olimpiyat Komitesinden Anastasiia Galashina gümüş, İsviçre'den Nina Christen bronz madalya aldı.

Yang'ın elde ettiği skor olimpiyat rekoru olarak kayıtlara geçti.

Erkekler yol yarışında Türkiye'yi temsil eden milli bisikletçiler Ahmet Örken ve Onur Balkan elendi

Bisiklet kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken ve Onur Balkan, yol yarışında bitiş çizgisini göremeyerek oyunlara veda etti.

Fuji International Speedway'de gerçekleştirilen 109 kilometrelik yarışta iki Türk sporcu, istediği sonucu alamadı. Ahmet Örken ve Onur Balkan, yarışı bitiremeyerek elenmekten kurtulamadı.

10 metre havalı tabancada İsmail Keleş ile Yusuf Dikeç elendi

Milli sporcular, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleşen 10 metre havalı tabanca yarışında mücadele etti.

İlk 8'in finale yükseldiği elemede 36 kişi arasında Yusuf Dikeç 24'üncü, İsmal Keleş ise 25'inci oldu. İki sporcu da bu kategoride turnuvaya veda etti.

69 kiloda ringe çıkan milli boksör Necat Ekinci, Belaruslu Radzionau'ya yenilerek ilk turda elendi

Kokugikan Arena'da yapılan maçta milli boksör Necat Ekinci, Belaruslu Aliaksandr Radzionau ile karşılaştı.

Rakibine göre üstün bir mücadele ortaya koyan Necat, ilk raundu 5-0 aldı. İkinci rauntta Radzionau daha atak bir görüntü çizdi. Kontra ataklarla puan arayan Necat, ikinci raundu 3-2 verdi. İhtar aldığı son raundu da 3-2 kaybeden milli boksör, ringden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Tekvando kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, çeyrek finale yükseldi

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Abdelsalam'la karşılaştı.

Rakibini 21-20 yenen Rukiye adını çeyrek finale yazdırdı. Rukiye çeyrek finalde bugün TSİ 09.30'da Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'le karşılaşacak.