Tokyo Olimpiyatları’nda Rus ekibin ilk madalyası geldi

Dün görkemli bir törenle açılışını yapan Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Rus sporcular bayrakları ve marşlarından mahrum olsa da performanslarından ödün vermiyor.

Havalı tüfekle 10 metre mesafeden atış yapan Rus Anastasiya Galaşina, 251.1 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Rus ekip böylelikle Tokyo Olimpiyatları’ndaki ilk madalyasını aldı.

Altın madalya 251.8 puanla Çinli Qian Yang’a, bronz madalya da 230.6 puanla İsviçreli Nina Kristen’e gitti. Aynı dalda yarışan Rus Yuliya Karimova elemelerde 13. oldu ve finale çıkamadı.

24 yaşındaki Galaşina, iki kez Avrupa şampiyonu oldu, iki kez de Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. Rus sporcu 2019 yılında Dünya Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu, aynı yıl Minsk’teki Avrupa Oyunları’nda da ikincilik elde etti.

У России — первая медаль на Олимпиаде! Анастасия Галашина взяла серебро в стрельбе из пневматической винтовки. А ещё для девушки это были первые Игры.



Спортсменка уступила китаянке Цянь Ян, которая установила олимпийский рекорд pic.twitter.com/GBCmEJQGJm — Лента.ру (@lentaruofficial) July 24, 2021

​Rus sporcular 3x3 olimpiyat basketbol turnuvasına zaferle başladı

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ROC adı altında performans gösteren Rus erkek basketbol takımı, 3x3 olimpiyat basketbol turnuvasının grup etabının ilk maçında Çinli takımı 21:13 mağlup etti. Rus kadın basketbol takımı da Çinli rakiplerini yenilgiye uğrattı.

Olimpiyat Oyunları’na kendi marşları, bayrakları olmadan katılan ve Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında performans sergileyen Rus sporculardan galibiyet geldi.

Rus erkek basketbol takımı Tokyo Olimpiyatları’nda ilk kez olimpik spor olarak yer alan 3x3 basketbol turnuvasının grup aşamasının ilk maçında Çinli rakiplerini 21:13 yenilgiye uğrattı.

Maçın en verimli oyuncusu 12 sayı alan Aleksandr Zuyev oldu. Çinli takımda ise en çok sayıyı alan kişi Hu Jinqiu (6) oldu.

Olimpik 3x3 basketbol turnuvasının grup aşaması, devreli turnuva formatında oynanıyor. Rus ve Çinli sporcuların yanı sıra bu aşamada Sırbistan, Letonya, Polonya, Hollanda, Japonya ve Belçika da yer alıyor. Grup aşamasında en iyi sonucu elde eden ilk iki takım doğrudan yarı finale yükselecek, diğer takımlar da çeyrek final için oynayacak.

Rus sporcuların bir sonraki maçı Hollanda’ya karşı olacak.

Turnuvanın başlangıcından önce Uluslararası Basketbol Federasyonu turnuvada yer alacak takımların sıralamasını yayınladı. Rus kadın basketbolcular sekiz takım arasında beşinci, erkek basketbolcular ise altıncı sırada.

Kadın sporculardan da galibiyet geldi

Diğer yandan 3x3 basketbol turnuvasında Rus kadın basketbolcular da Çinli rakiplerini 19:9 skorla mağlup etti. Olga Frolkina 7, Yuliya Kozik ve Anastasiya Logunova da 5’er sayı aldı. Yevgeniya Frolkina da takıma 2 sayı getirdi. Bir sonraki maç da 25 Temmuz’da Moğolistan’a karşı.

Olimpiyat Oyunları 8 Ağustos’ta sona erecek.