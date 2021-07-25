Adana Demirspor yeni sezon formalarını tanıttı

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu formaların yarından itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve 'adanademirspor.com.tr'de satışta olacağı belirtildi.
Açıklamada, formalar için taraftarlardan lisanslı ürün alarak kulüplerine destek olmaları çağrısında bulunuldu.
Beyaz, siyah ve mavi-lacivert olarak tasarlanan formalar, kulübün sosyal medya hesabında tanıtıldı.
2021-2022 sezonu formalarımız 25 Temmuz Pazar gününden itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve https://t.co/clAtSNjAos 'de satışta! Lisanslı ürün al, kulübüne destek ol! #YeniBaştan #AdanaDemirspor #AdanaDemirStore pic.twitter.com/iteb8HApCS— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 24, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)