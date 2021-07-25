Sekiz olimpiyatta yarışmış dünyanın tek kadın sporcusu Çusovitina 46 yaşında kariyerini sonlandırdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Özbekistan adına yarışan Çusovitina, bugünkü Kadınlar Atlama Masası'nda finale kalamadı ve spor kariyerini sonlandırdığını ilan etti.

Jimnastikçi, gösterinin ardından gözyaşlarını tutamayarak spor salonunda bulunan farklı ülkelerden sporcu ve antrenörlere teşekkür etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Çusovitina, “Bu kesinlikle son. Bundan böyle geri dönmeyeceğim. Artık 46 yaşındayım. Yapacak o kadar çok işim var ki, artık bunlara yetişme zamanı” diye konuştu.

Elit bir jimnastikçi olan Çusovitina kariyeri çeyrek yüzyılı aşıyor. 1988 yılında Sovyetler Birliği'nde gençler seviyesinde altın madalyaya ulaştıktan bir yıl sonra, 1989 yılında uluslararası seviyede yarışmaya yılında başladı. 1992'den 2016'ya kadarki tüm olimpiyatlara katıldı. Bu yıllarda Sovyetler Birliği (Birleşik takım 1992), Özbekistan (1996, 2000, 2004 ve 2016) ve Almanya (2008 ve 2012) için yarıştı. Üç farklı ülke için yarışmış iki bayan jimnastikçiden biridir.

Çusovitina, ayrıca 10 kez Dünya Şampiyonasında, üç kez Asya Oyunları'nda ve üç kez de İyi Niyet Oyunları'nda yarışmıştır. Çusovitina jimnastikte atlama dalında dokuz tane bireysel dünya şampiyonluğu madalyasına sahip ve bu tek bir dal için rekor bir rakam.