Tokyo 2020: Rus eskrimci Deriglazova takımına üçüncü gümüş madalyayı kazandırdı

Rus eskrimci Deriglazova 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı ve Rus milli takımına altıncı madalyayı kazandırmış oldu.

Rus eskrimci İnna Deriglazova, kadınlar bireysel flöre altın madalya maçında ABD’li rakibi Lee Kiefer’e 13:15 yenildi.

Daha önce Rus sporcu Larisa Korobeynikova, kadınlar bireysel flöre bronz madalya maçında İtalyan rakibi Alice Volpi’yi 15:14 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Böylece şu anda Rus milli takımının bir altın, üç gümüş ve iki bronz madalyası bulunuyor.