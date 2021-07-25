Tekvandocu Minina Rusya’ya yedi madalya kazandırdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda gümüş madalya kazanan Rus sporcu Tatyana Minina, Rusya’ya organizasyondaki yedinci derecesini getirdi.

Finalde ABD’li Anastasija Zolotic ile mücadele eden Minina, karşılaşmayı 17-25’lik skorla kaybetti.

Rusya milli takımının bir altın, dört gümüş ve iki bronz madalyası bulunuyor.