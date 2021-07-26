Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul’da

Galatasaray’ın görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Fransa’nın Rennes takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey İstanbul’a geldi. Paris’ten kalkan uçağa binen Boey, İstanbul'dan ülkeye giriş yaptı. Fransız futbolcuyu, sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı.
Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek olan Sacha Boey daha sonra sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak.
Rennes altyapısında yetişen Sacha Boey, geçen sezonu Dijon'da kiralık geçirdi. Boey, 26 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
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