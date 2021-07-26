Rus erkek artistik jimnastik takımı, Tokyo Olimpiyatları’nda çeyrek asır sonra bir ilki başardı

Rus jimnastikçiler Nikita Nargornıy, Artur Dalaloyan, David Belyavskiy ve Denis Ablyazin, Tokyo Olimpiyatları’nda artistik jimnastik takım turnuvasında Rusya’ya çeyrek asır sonra ilk olimpiyat altın madalyasını getirdi.
Нагорный, Далалоян, Белявский, Аблязин— Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 26, 2021
ЗОЛОТЫЕ ВЫ НАШИ!#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/qS4EqquIVS
Marşları ve bayrakları olmadan oyunlarda performans gösteren Rus sporcular 262.500 puan aldı.
İkinci sıraya 262.397 puana Japonya, üçüncü sıraya da 261.894 puanla Çin yerleşti.
Rus artistik jimnastikçiler en son takım turnuvasında 1996 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya almıştı.
Diğer yandan bu madalya, Rus ekibin Tokyo’daki üçüncü altın madalyası oldu.
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