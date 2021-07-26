Tarihte ilk kez bir Rus, Olimpiyat Oyunları’nda tekvandoda birinci oldu

Rus tekvando ustası Maksim Hramtsov, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 80 kilo final müsabakasında Ürdünlü rakibi Saleh Al-Sharabaty’yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Hramtsov, Rus tekvando tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını almış oldu ve Tokyo’da Rus milli takımına dördüncü altınını kazandırdı.
Hramtsov’un madalyası, Rus tekvandocuların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandıkları üçüncü madalya oldu. Daha önce Mihail Artamonov, 58 kilo karşılaşmasında Arjantinli rakibini yenerek bronz, Tatynana Minina ise 57 kilo müsabakasında ABD’li Anastasija Zolotic’e üstün gelerek gümüş madalya kazanmıştı.
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