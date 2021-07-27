Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Tokyo Aquatics Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta milli yüzücü, 2.14.41'lik serisini son sırada tamamladı.

Genel sıralamada da 22.'likte kalan ve yarı final biletini alamayan Viktoria Zeynep Güneş, oyunlara veda etti.