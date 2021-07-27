Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bodrum Beşiktaşlılar Derneğinin ilçedeki bir restoranda düzenlediği şampiyonluk kutlama gecesine katıldı. Ahmet Nur Çebi, yaptığı konuşmada transfer sorularına tepki gösterdi.

Başkan Çebi, burada yaptığı konuşmada, transfer sürecine değinerek, "Ben dışarıda dolaşırken yanıma gelen bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyorlar. Yanıma gelenler 'Alex'ten ne haber?' diyor. Ya arkadaş bir 'nasılsın' de, bir 'günaydın' de. Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır. Transferin daha evvel konuşulması kulübümüze zarar verir. Onun için hoşgörü rica ediyorum" diye konuştu.

Şampiyonluklarda birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Çebi, şöyle devam etti: "Şampiyonluklar birlik ve beraberlik olmadan gelmiyor. Ne hoca, ne futbolcu, ne başkan ne de yönetici. Ancak herkes bir araya geldiğinde bunu başarabilirsiniz. İki kişiyle hiçbir şey olmaz. Kulüp çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu seneki sloganımızla bitiriyorum ve 'şampiyon sensin' diyorum. Seneye de inşallah şampiyon yine sensin. Sen taraftar, sen Beşiktaş'sın."