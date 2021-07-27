Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde: Olimpiyatlar tarihinde maç kazanan ilk Türk kadın boksör

Boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Karolina Koszewska'yı mağlup etti ve çeyrek finale kaldı.

Olimpiyatlarda ilk defa ringe çıkan Türk boksör olan Busenaz Sürmeneli, Karolina Koszewska'yı 5-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Busenaz ayrıca Olimpiyatlar tarihinde maç kazanan ilk Türk kadın boksör oldu.

Kokugikan Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında Busenaz, 69 kiloda ringe çıkarak 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı.

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ettiği müsabakadan sonra Busenaz'ı tebrik etti.