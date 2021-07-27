100 metre sırtüstü yüzmede altın da gümüş de Avrupa rekoru da Rusların oldu

Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında Tokyo Olimpiyatları’nda performans sergileyen Rus Yevgeniy Rılov, 100 metre sırtüstü müsabakasında birinciliği elde ederek Rusya’ya 25 yıl sonra yüzmede ilk olimpik altın madalyasını getirdi. Rılov ayrıca Avrupa rekorunu kırdı. Gümüş madalya da bir diğer Rus sporcuya gitti.

Tokyo Olimpiyatları’nda marşları ve bayrakları olmadan boy gösteren Rus sporcular, performanslarından ödün vermemekle kalmayıp ülkelerine çeyrek asır sonra ilkleri yaşatıyor.

Takım turnuvasında Rus erkek jimnastikçilerin 25 yıl sonra aldığı olimpik altın madalyadan sonra, yüzmede de uzun yıllar sonra bir ilk yaşandı.

Rus Yevgeniy Rılov, 100 metreyi 51.98 saniyede yüzerek ülkesine çeyrek asrın ilk olimpik madalyasını getirirken, Avrupa rekorunu da kırdı.

Gümüş madalyanın sahibi de yarışı 52.00 saniye ile bitiren Rus Kliment Kolesnikov oldu. Bronz madalya ise 52.19 saniyelik sonuçla ABD’li Ryan Murphy’ye gitti.

🥇 Евгений Рылов

🥈 Климент Колесников



Не спать! Наши парни выиграли ЗОЛОТО и СЕРЕБРО на дистанции 100 м на спине. Просто красавцы 💪🏻 pic.twitter.com/542tHTjeAh — Чемпионат (@championat) July 27, 2021

Rus yüzücüler en son 1996 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya almıştı. Söz konusu dönemde Aleksandr Popov 50 ve 100 metre serbest yüzmede, Denis Pankratov da 100 ve 200 metre kelebek stilde zafer elde etmişti.

Rus erkek artistik jimnastikçiler, Tokyo’daki takım turnuvasında altın madalya kazanmıştı. Bu, 1996’dan beri takım turnuvasında Rus jimnastikçilerin aldığı ilk olimpiyat altın madalyası olmuştu.

Tokyo’daki Rus ekip şimdiye kadar beş altın, yedi gümüş ve üç bronz madalya kazandı.