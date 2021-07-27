Fenerbahçe, koç Igor Kokoskov ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 27, 2021
🔗 https://t.co/g4zxH3F4UR pic.twitter.com/QwBBAxkxnc
Fenerbahçe Beko, başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 27, 2021
🔗 https://t.co/g4zxH3F4UR pic.twitter.com/QwBBAxkxnc
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